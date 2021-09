Atlético de Madrid abrirá la séptima jornada de LaLiga mañana ante Deportivo Alavés con el objetivo de sumar puntos que le permitan superar a sus vecinos de la capital en lo más alto de la clasificación. Diego Pablo Simeone espera que la victoria en el último suspiro ante Getafe marque el inicio de un racha de buenos resultados y fútbol en el Wanda. Estos serían los once para visitar a los vascos.

El vigente campeón sabe sufrir, pero quiere dejar de hacerlo. Los triunfos in extremis dejan en claro la capacidad de los Colchoneros para reponerse a los golpes, así como la de momento imposibilidad de rodar con algo de tranquilidad por LaLiga. Ante Alavés en Vitoria, necesita de 90 minutos a puro control mientras la visita a San Siro del próximo martes asecha en el horizonte.

"No tenemos excusas para poder explicar nada de lo que no podemos controlar, lo que tenemos que hacer es jugar y formar un plantel en consecuencia de todas las competencias que habrá y ocuparnos en el partido ante el Alavés, un rival que está necesitado y que está creciendo, que compite bien en todos los partidos y no me imagino otro escenario", explicaba Simeone en rueda de prensa previa al choque de mañana.

Los onces que se manejan

El colista de LaLiga necesita empezar a sumar si es que quiere alcanzar los 40 puntos de la salvación. Las 5 derrotas en mismo número de partidos suponen un duro inicio para los vascos, quienes saldrían en Mendizorroza con Pacheco, Ximo, Miazga, Laguardia, Rubén Duarte, Loum, Pina, Manu García, Rioja, Joselu y Guidetti para empezar a escalar puestos.

Oblak, Trippier, Savić, Giménez, Hermoso, Lodi, Herrera, Marcos Llorente, De Paul, Griezmann y Ángel Correa serían los elegidos por el Cholo antes de la batalla de San Siro. Si vence en tierras del norte de España, será puntero como mínimo por unas horas. La séptima jornada de LaLiga empieza en unas horas.