El Atlético de Madrid tiene identificado a un nuevo candidato para ocupar el cargo de Diego Simeone

Diego Simeone asumió como entrenador del Atlético de Madrid a mediados del 2011. Por lo que ya son 13 años al frente del elenco colchonero, periodo en el que logró cosechar, por el momento, ocho títulos (dos ligas españolas, dos Europa League, dos Supercopa de Europa, una Copa del Rey y una Supercopa de España).

Y si bien no se vislumbra que el cierre del ciclo se aproxime -porque además el año pasado extendió el vínculo hasta mediados del 2027-, en el Estadio Metropolitano, cada tanto, se menciona que el paso del tiempo pudo haber generado un desgaste lógico en el argentino. Por eso, la directiva, por las dudas, tiene anotados a sus candidatos para asumir en el trono para cuando el Cholo decida marcharse.

En ese sentido, al que todos ven como un perfil cantado para asumir tras Diego Simeone es Fernando Torres, que se viene formando en el cargo de estratega en las divisiones juveniles del Atlético de Madrid. Además, en su paso como futbolista, logró dejar grabado su nombre en la historia grande de la institución, al haber jugado, en total, 11 temporadas.

No obstante, en las últimas horas apareció otra opción para el futuro del Atleti, que hasta el momento no estaba en los planes, pero que si se mantiene en el mismo nivel en el que se inició como técnico, sin dudas será tenido en cuenta. Se trata de Filipe Luis, ex rojiblanco (8 temporadas en total) que tras colgar las botas el año pasado, asumió al frente del primer equipo del Flamengo en lugar de Tite, y tras ocho partidos dirigidos obtuvo su primer título.

Filipe Luiz, 8 partidos y un título en el Flamengo.

Fue en la Copa de Brasil. De hecho, tomó las riendas del equipo para la Semifinal con Corinthians (1 a 0 y 0 a 0) y este domingo venció al Atlético Mineiro en la Final de vuelta en el Estadio Mineirao 1 a 0 (en la ida ganó el Rubro Negro 3 a 1 en el Estadio Maracaná), obteniendo así la quinta consagración del club carioca en la historia de la competencia.

Flamengo busca terminar lo más arriba posible en el Brasileirao

A falta de cuatro jornadas, el Flamengo busca quedar lo mejor posible en la tabla de posiciones del Brasileirao. Hasta entonces se ubica quinto con 58 puntos, a 10 del líder Botafogo. De igual manera, gracias a que se adjudicó la Copa de Brasil, ya garantizó su cupo para la Copa Libertadores 2025.

Atlético de Madrid se acercó al Barcelona en la tabla de LaLiga

Al derrotar al Mallorca como visitante 1 a 0 con el tanto de Julián Álvarez, el Atlético de Madrid logró arrimarse al Barcelona en la tabla de posiciones de LaLiga, dado que los dirigidos por Hansi Flick cayeron 1 a 0 con la Real Sociedad. Entonces, el Barça sigue en la cima con 33 unidades, mientras que el Atleti se sostiene tercero con 26.

