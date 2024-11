Sorpresa absoluta dentro de Alianza Lima. Porque Mariano Soso acaba de cambiar de opinión completamente, y pensaría no respetar su contrato.

Cuán complicado es el mundo del fútbol, más aún en el mercado de los equipos más grandes. En la Liga 1 es una potente institución Alianza Lima. Porque está siempre viendo mejorías o salidas para poder darle un respiro a su año complicado. Ahora, cuando todos pensaban que Mariano Soso iba a ser el técnico de la siguiente temporada, al ciento por ciento. Se dio un hecho sorpresivo para todos, más aún para quienes están en el universo blanquiazul. El argentino ahora tiene pensado otro tipo de cosas.

¿Qué pasó entre Alianza Lima y Mariano Soso?

El periodista deportivo y director del portal informativo, Ovación web, Carlos Benavente precisó lo que hace algunos días veníamos mencionando por la referencia de la prensa argentina: “Si bien se daba por descontada la continuidad de Soso, algunas posturas entre el DT y Alianza cambiaron y esto haría replantear la situación. Si no hay coincidencia entre las partes, es muy difícil que el estratega continúe. Esto se definirá pronto y en Matute ya manejan su plan B”.

¿Qué está pidiéndole Mariano Soso a Alianza Lima?

Para darle aún más peso, lo que menciona otro medio de comunicación con importante trascendencia, respalda todo lo que estamos mencionando sobre Alianza Lima. Donde el tema principal pasa por lo que definan los principales directivos: “RPP pudo conocer que Mariano Soso definirá este viernes su continuidad en el club blanquiazul. Es más, ha solicitado una reunión con urgencia con el presidente del Fondo Blanquiazul para solicitar la ampliación del presupuesto deportivo para el 2025”.

ver también Por eso lo investigan: Millonario sueldo de Agustín Lozano que ganó en Federación Peruana de Fútbol

ver también El único titular confirmado hasta ahora: Perú sorprende a Chile con este jugador para el partido

Radio Programas del Perú en su mención, expone que hay un malestar por parte del entrenador de nacionalidad argentina: “La información indica que el ex entrenador de Sporting Cristal y Melgar no está conforme con el actual presupuesto que tendrá para el próximo año, motivo que causaría que no pueda conformar la plantilla que requiere para poder luchar por el título en la Liga 1 y cumplir un buen papel en la Copa Libertadores”.

Mariano Soso en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima).

Publicidad

Publicidad

¿Cuál sería la idea escondida de Mariano Soso?

Por ende, todo hace indicar que este cambio de opinión pasa porque Mariano Soso tiene el interés máximo de dirigir en su país al equipo de sus amores: Newell ‘s Old Boys de Rosario. En este caso RPP Noticias, señala que no hay una conexión clara entre quienes están arriba del proyecto, y su idea principal como director técnico del primer equipo: “Además, considera que el presupuesto que manejará Alianza no va en sintonía con la “planificación de objetivos que busca””.