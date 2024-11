¿Qué opinará Beckham? El primer mensaje de Messi después de la eliminación de Inter Miami: "Seguimos creciendo"

Inter Miami dice adiós a una temporada donde se pretendía levantar el primer título de la MLS de la historia de la entidad. Todo ello tras caer en tres asaltos frente a Atlanta United y con un encuentro final donde ni siquiera Lionel Andrés Messi pudo evitar lo que en Estados Unidos se clasifica de fracaso para el proyecto de David Beckham. Este fue el primer mensaje de La Pulga tras lo ocurrido en La Florida.

“Terminó una temporada en la que seguimos creciendo como club y, aunque logramos algunos objetivos, queríamos más. Gracias a toda la gente que nos acompañó y apoyó. Ahora nos vamos a preparar para volver más fuertes el año que viene”, dejaba caer el argentino por medio de sus redes sociales. Todo ello antes de terminar el curso 2024 con una Selección Argentina que supondrá su último compromiso oficial hasta febrero del año que viene.

Se vienen los encuentros ante Paraguay y Perú donde Argentina quiere seguir comandando las Eliminatorias al Mundial del 2026. La MLS seguirá su curso sin el equipo que rompiese el récord de puntos en la historia de la primera fase del certamen. Messi, de gran curso por Inter, agradece el apoyo recibido en estos meses y ya pone la mirada en un 2025 donde no olvidemos que de momento finaliza su contrato por la ciudad de Miami. Llegará el momento de dar un paso al frente.

Son tiempos donde por USA se cuestiona el proyecto de David Beckham. Era el año de la expansión, con grandes jugadores como Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets y La Pulga como grandes candidatos al certamen. Incluso voces oficiales del equipo de Miami como Tata Martino no dudan que se han quedado a las primeras de cambio en una campaña donde parecían destinados a luchar por la MLS Cup.

Sus reflexiones tras el 2-3 vs. Atlanta de local que certificó el adiós al certamen, tajantes en todos los sentidos: “No, éxito cuando uno queda eliminado en cuartos de final no. Ha tenido cosas buenas y malas. Si uno piensa en dónde estábamos en noviembre pasado, evidentemente hay progreso en el club, no solo en el equipo. Pero si uno considera las expectativas para los playoffs, evidentemente nos hemos quedado demasiado cortos”.

¿Cuándo vuelven Inter Miami y Messi a jugar en la MLS?

Todo apunta al 22 o 23 de febrero del 2025. Antes habrá que consagrar a un nuevo campeón de esta MLS donde solo la MLS Cup se le resiste al argentino desde su llegada al sur de Estados Unidos. Repetimos que Messi finaliza contrato en diciembre del 2025 y con todavía seis meses por delante antes de la Copa del Mundo de selecciones. Se viene un año clave para Leo, Martino, David Beckham y todo el proyecto en La Florida.

Deco avala la comparación Yamal-Messi

“No creo que compararlo con Leo sea un problema para él sino un orgullo para él. No sé si es bueno o es malo, depende de él. Está creciendo y no veo que sea un problema”, dejó caer el director deportivo del Barcelona en las últimas horas. Uno que convivió con Messi durante sus primeros años en la élite y que no duda que en Yamal hay similitudes en cuanto al juego de Lionel se refiere. A sus 17 años Lamine supera cada registro de La Pulga.

