Evidentemente el presente de Barcelona no es el mejor, bajo el mando de Ronald Koeman, el club no pasa por un buen nivel y fuera de eso, los resultados no acompañan. Por eso la dirigencia ya piensa en un sucesor para el neerlandés que tiene las horas contadas en el club.

Marcelo Gallardo, quien ha completado uno de los ciclos más exitosos de la historia del cuadro Millonario, surgió como opción de última hora para ponerse el suéter de entrenador del Blaugrana, el rumor que tomó fuerza en España, ahora es replicado por los rotativos más importantes del país ibérico.

Y ante la situación son varios los medios de comunicación y diarios que en su portada para el viernes 1 de septiembre contarán con un espacio dedicado para el argentino de 45 años, quien junto a Xavi Hernández, Roberto Martínez, Andrea Pirlo e incluso, Thomas Tuchel; hacen parte de los candidatos a tomar el cargo que dejaría el timonel nacido en Países Bajos.

Precisamente, Sport, uno de los medios catalanes por excelencia compartió una tapa en la que titulan: “se busca sustituto”, ahí aparece el rostro del oriundo de Merlo, Argentina, junto con Martínez, Pirlo y Xavi; de hecho, incluyen que frente a Atlético de Madrid será el último partido de Koeman.

AS, uno los tradicionales periódicos deportivos en territorio español, puso una foto con la cara de Joan Laporta, quien se aprecia preocupado, además titulan: “la gran decisión”, y efectivamente, el presidente de la institución está en una encrucijada para solucionar la situación del club.

Finalmente, el diario que también tuvo al entrenador de River en portada fue Mundo Deportivo, allí es donde incluyen en el listado de candidatos a tomar las riendas del equipo al alemán, quien ahora se debe a Chelsea, club con el que recientemente ganó la Champions League.