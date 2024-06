El argentino no perdonaría un euro al Al-Ittihad de Arabia Saudita. Se habla de cifras récord para Marcelo Gallardo.

Es un hecho que Marcelo Gallardo dejará Al-Ittihad de Arabia Saudita. Las preguntas pasan por saber cuándo y de qué manera en medio de un aluvión informativo alrededor de las sumas de dinero que habría que pagarle al argentino por su despido. Se habla de cifras récord para la historia de este deporte y de un finiquito que superaría incluso al de nombres como José Mourinho o Antonio Conte.

No fue una aventura fácil para Gallardo en Yeda. Lo que prometía ser un paso intermedio ates de llegar a Europa se convirtió en una etapa llena de irregularidad que no permitió al Al-Ittihad de Arabia Saudita pelear por los grandes torneos del certamen. Desde hace fechas se sabe que el Muñeco dejará Yeda, así como que no perdonará un solo euro a la entidad de Oriente Medio. Diario MARCA habla de un total de 30 millones de euros a cobrar por su despido. Es una cifra histórica.

¿Cuáles son los cinco entrenadores que más cobraron al ser cesados de sus funciones antes del final de su contrato? Nuno Espíritu Santo comienza la tabla con los 14 millones de euros que le pagó Tottenham en el 2021 por su marcha. Se sigue Laurent Blanc en PSG allá por el 2016 con un despido tasado en cifras cercanas a los 17 millones de euros. La Premier League domina una tabla que en caso de confirmarse las informaciones de MARCA, pondrían a Gallardo en cima de todos los presentes.

José Mourinho es el tercer y segundo miembro del actual ranking. Chelsea pagó en 2007 por su adiós cerca de 21 millones de euros que solo fueron superados hace poco por los 22 ‘kilos’ dispuestos desde Manchester United en el tercer año del Special One. Números que asustan, pero que tuvieron un nuevo escalón por encima gracias al despido de Antonio Conte también en los blues de Londres por el 2018 gracias a los 26.2 millones de euros que recibió a modo de finiquito. Gallardo podría quedarse con la primera plaza en este sentido.

Conte y Mourinho, de momento los despidos más caros del fútbol: IMAGO

Si hablamos de Suramérica también hay casos singulares…Y costosos. Chelsea pagó 13.6 millones de euros en el 2009 a Luis Felipe Solari para marcar el final de su ciclo. Lo mismo haría Tottenham con Mauricio Pochettino en el 2019 con otros 12.5 ‘kilos’. Así va una tabla que ahora mismo espera por las confirmaciones oficiales del Al-Ittihad alrededor del futuro de Marcelo Gallardo y el equipo de Yeda.

¿Cómo le fue a Gallardo en Al-Ittihad?

Son de momento 33 los choques dirigidos por el argentino en el equipo donde también aparecen figuras como Karim Benzema, N´Golo Kante o Fabinho. 15 victorias, 4 empates y 14 derrotas, las sumas de la era Gallardo en Yeda para cerrar una etapa que de momento mantienen un 49.49% de los puntos obtenidos. Las expectativas no se cumplieron.

¿Hasta cuándo tenía contrato Gallardo en Al-Ittihad?

El Muñeco y sus 7 miembros del cuerpo técnico mantenían una relación contractual con el gigante árabe que estaba tasada hasta el 2025. Incluso había opciones de ampliar hasta el 2027, pero los resultados y urgencias del equipo del Fondo PIF no ayudaron en este sentido. Se habla de un Gallardo que no perdonará un euro a los de Yeda. Podemos estar ante un finiquito para la historia.