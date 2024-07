Estos entrenadores le dijeron NO a la Selección de Ecuador.

El pasado 4 de julio de 2024 la Selección de Ecuador cayó en penales ante Argentina en la Copa América y desde entonces el equipo nacional no tiene un nuevo entrenador, debido a que, en aquel momento Félix Sánchez renunció a su cargo como DT. Desde entonces varios nombres han sonado, pero varios también la han rechazado.

Un gran desfile de nombres han sonado para la Selección de Ecuador, sin embargo, 3 semanas después aún no hay un perfil que pueda asumir para el comienzo de las eliminatorias en septiembre. Si hasta ese momento no hay un nuevo DT, sería el entrenador del Sub-20, Miguel Bravo, el que lidere a Ecuador.

Marcelo Gallardo

El entrenador argentino fue el nombre más importante al que apuntó la Selección de Ecuador, tras la salida de Félix Sánchez Bas. El DT estuvo muy cerca de firmar con ‘La Tri’, pero terminó rechazando por motivos personales y por la premura que tenía Ecuador de tener un nuevo técnico ya en funciones.

Luis Zubeldía

El ex entrenador de Liga de Quito y campeón de la Copa Sudamericana y LigaPro también rechazó a la Selección de Ecuador. El entrenador no dio motivos concretos más allá de que su intención era respetar el contrato que tiene vigente con Sao Paulo, el cual es hasta 2025.

Marcelo Gallardo fue uno de lo primeros en rechazar a Ecuador. (Foto: Imago)

Eduardo Domínguez

Otro que sorprendió con su rechazado fue Eduardo Domínguez. El actual entrenador de Estudiantes de la Plata está muy vinculado a su club y prefirió respetar el proyecto en el que ya está trabajando y seguir en el ‘Pincha’ en lugar de la Selección de Ecuador.

Martín Anselmi

Aunque no lo ha hecho de manera oficial, Martín Anselmi también ya rechazó a la Selección de Ecuador. El ex DT de Independiente del Valle era del gusto del directorio de la FEF, pero decidió no regresar a Ecuador para seguir en Cruz Azul, donde busca un campeonato.

Anselmi tiene contrato con Cruz Azul. (Foto: Imago)

Los entrenadores que sí quieren llegar a Ecuador

En este contexto, también hay dos entrenadores que sí estarían dispuestos a llegar a la Selección de Ecuador como es el caso de Guillermo Almada y Jorge Sampaoli, sin embargo, este último no tiene la aprobación de la FEF por lo difícil de su carácter.

Ecuador busca entrenadores con perfiles diferentes

A diferencia de lo esperado, la Selección de Ecuador está buscando varios entrenadores, pero todos de un perfil diferente. Entre los nombres que la han rechazado están técnicos que priorizan el juego directo como Domínguez o Zubeldía y otros que apuestan más por la creación como Anselmi o Gallardo. La FEF tampoco estaría clara en qué perfil de DT quiere.