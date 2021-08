Ex jugadores, entrenadores, periodistas, presidentes, medios etc. Todo el mundo tiene una opinión sobre lo que puede ser la marcha de Harry Kane con destino a Manchester City. Mientras en el Etihad esperan que los métodos de presión utilizados por el delantero surtan su efecto en Tottenham, Inglaterra critica las formas del 9 para lograr su cometido.

No hay nadie en la Premier que no esté al tanto de lo ocurrido en las últimas horas. La presión ejercida por Harry Kane para dejar Tottenham luego de 10 años no ha gustado a hinchas, dirigentes y ex jugadores, quienes no ven necesario que el punta haya faltado a los entrenamientos para llevar al límite a Daniel Levy. A tres semanas para que cierre el mercado, queda mucho por ver en esta lucha de poderes.

"Lo que me preocupa es la forma en que está intentando conseguir el traspaso, no presentándose a los entrenamientos. Mi mensaje para Harry sería: no arruines tu reputación por esto, piensa siempre en tu nombre y en tu posición en el deporte. Para mí, eso es tan importante como cualquier trofeo que Harry pueda ganar", comentaba la leyenda del Liverpool Jamie Carragher en The Telegraph.

Incluso mitos de los Spurs como Dimitar Berbatov indican del riesgo que puede suponer para la carrera del 9 emplear estas tácticas en The Sun: “Sé exactamente cómo se siente Harry Kane. Sé que pasará por un momento difícil y confuso, con un millón de preguntas dando vueltas por su cabeza. Va a estar mental y físicamente agotado después de todo esto. Ahora estará haciendo tantas preguntas, saboteándose a sí mismo”.

Queda mucho en la novela que envuelve a Harry Kane, Tottenham y Manchester City. Los implicados en la trama del verano siguen sin conseguir una solución que evite una nueva fractura entre los clubes de la Premier a la hora de negociar futuros traspasos. The Sun desvela que incluso en la selección inglesa hay preocupación sobre cómo puede afectar esto a los Tres Leones.