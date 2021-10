Desde Bayern Múnich no pueden tener descontento a su gran estrella. En las últimas horas, se hizo fuerte la versión de que Robert Lewandowski habría manifestado su descontento ante las declaraciones de Hasan Salihamidzic sobre el interés por Erling Haaland. Ante esto, hubo una rápida reacción del club con dos declaraciones para "mimar" a su goleador.

Haaland es el goleador que amenaza a Lewandowski en la lucha por el dominio de la Bundesliga. No sólo por su gran irrupción y la pelea por ganar el premio a máximo goleador del torneo alemán, sino que desde el club 'bávaro' hay un interés por el noruego, según admitió Salihamidzic, su director deportivo.

Como no podía ser de otra manera, a Lewandowski esto no le gustó para nada y eso hizo que el Bayern reaccione rápido. Primero, llegaron las palabras de Herbert Hainer, presidente del club, quien desmintió el interés por el noruego en una entrevista para Kicker. "¿Haaland al Bayern? No nos hacemos esa pregunta. Tenemos a un Robert Lewandowski que reina en el fútbol mundial, que cada temporada marca goles como ningún otro", aseguró el mandatario 'bávaro'.

Por otra parte, Julian Nagelsmann también puso su grano de arena para tener en buenos términos al delantero polaco. En una nota para el diario Abendzeitung, aseguró que el goleador merece el premio a mejor jugador de la temporada. "El Balón de Oro se lo merece y creo que tienen que dárselo porque en los últimos tres años ha tenido una constancia increíble superior a la de cualquier otro", afirmó.

Julian Nagelsmann felicita a Robert Lewandowski (Getty)

Robert Lewandowski tiene contrato con Bayern Múnich hasta 2023, pero su renovación todavía no está lista, más allá de que la intención del club es que se quede por más tiempo. Estas declaraciones calman la idea del polaco de querer buscar un nuevo destino.