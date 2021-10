El Juzgado penal de Madrid dictó sentencia de ingreso en prisión para el futbolista francés de 25 años del Bayern Múnich en la Bundesliga Lucas Hernández, quien tendrá menos de una semana para presentarse en la capital española y decidir a que centro prefiere entrar durante los próximos días.

La letrada de la Administración de Justicia doña Aurora Arrebola del Valle dictaba la sentencia el pasado 14 de septiembre. En dicha diligencia y según informaciones del Diario AS se cita a: “Don Lucas François Bernard Hernández para que comparezca en este Juzgado el próximo día 19 de octubre de 2021, a las 11:00 horas, a fin de ser requerido personalmente para que en el plazo de diez días ingrese voluntariamente en el centro Penitenciario de su elección”.

Las razones de los hechos

Hay que devolverse hasta el 3 de febrero de 2010 para entender la decisión del Juzgado 32 de Madrid. En aquel entonces el futbolista que militaba en Atlético de Madrid protagonizó un escandalo junto a su pareja en las calles de la capital que acabó con ambos bajo el brazo de la justicia por delito de maltrato familiar.

Ambos tuvieron que pagar más de 30 días de trabajos comunitarias y se les impuso una orden de alejamiento y comunicación durante seis meses que fue incumplida por los acusados también el año 2010 cuando decidieron trasladarse juntos fuera de España en su viaje de novios. Al regreso de este, fueron captados por la autoridades y empezó así un juicio contra el futbolista por desobediencia a la justicia española.

En el 2017 se le dictó una sentencia de un año de prisión al jugador por incumplimiento de sentencia, causa que fue apelada por sus abogados hasta la fecha de hoy. Bayern Múnich ya ha comunicado según indican desde AS que el jugador no había sido notificado de la decisión del Juzgado 32 penal de Madrid hasta hace un mes. Hernández no tiene opciones para pedir la revisión de la sanción y solo un recurso le hará dejar la prisión que elija en España a los pocos días.