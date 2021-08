Lionel Messi no seguirá en el Barcelona y las reacciones en todo el mundo son de incredulidad ante histórico momento. Pero, ¿cómo reaccionó el propio crack ante semejante noticia?

Así fue la reacción de Lionel Messi al saber que no seguiría en el Barcelona

Las últimas horas han sido un verdadero terremoto para el fútbol mundial. Llegó el día que parecía nunca iba a llegar. Lionel Messi deja el FC Barcelona ante las complicaciones por los "obstáculos económicos y estructurales" interpuestos por La Liga de España. Una noticia que ha dejado en total shock a todos, incluido al propio crack argentino.

Todo estaba definido entre Messi y el Barça. El jueves se debía realizar la firma del contrato para la renovación por cinco temporadas, tal como estaba arreglado el preacuerdo. De hecho, se iba a realizar el miércoles cuando el propio jugador llegó de sus vacaciones en Ibiza. Sin embargo, se pospuso por estas dificultades y el jueves finalmente se conoció la imposibilidad de firmar, según revelaron distintas fuentes al diario Mundo Deportivo.

Al momento de conocerse la noticia de que no seguiría en el Barcelona, Messi quedó en shock, según dijeron fuentes cercanas al argentino al citado medio. No hubo una reacción pública del ex capitán culé, ya que se tomaría unas horas para tratar de asimilar este momento, totalmente inesperado para él.

Portada de Mundo Deportivo con la reacción de Messi a su salida del Barcelona.

A Messi se lo vio sumamente afectado por la noticia, según los allegados. El jueves mismo recibió la noticia de que no podían inscribirlo debido a las restricciones de La Liga cuando este mismo día debía firmar y, luego, celebrar la renovación en un reconocido restaurante de la ciudad catalana.

Ahora será tiempo para que el argentino revise su futuro y escuche las ofertas que le lleguen. Se hablan de equipos como PSG, Manchester City e Inter de Milán como los que buscarían su fichaje ahora que se ha conocido el final de su ciclo con el Barcelona.