Real Madrid ha presentado oficialmente a David Alaba cómo el primer refuerzo de la temporada 2020/2021. El austriaco llega a coste cero proveniente del Bayern Múnich con el objetivo de liderar una defensa envuelta en una crisis de centrales. En sus primeros minutos cómo Merengue, asumió un importante reto no aceptado hasta acá por ninguno de los miembros de la plantilla.

"Esto es un sueño que se cumple, Real Madrid es el mayor club del mundo y me llena de orgullo estar aquí. Estoy deseando ponerme la camiseta", comentaba el flamante refuerzo justamente sobre el tema que ha generado un revuelo en redes sociales durante sus primeros minutos cómo futbolista del gigante de LaLiga.

Y es que el austriaco lucirá el dorsal del histórico capitán del equipo de la capital española. Tras unas pocas semanas sin tener dueño, Alaba asume ese número 4 que según informaciones de MARCA no había sido solicitado por ningún otro defensa del plantel. Al ser preguntado por lo que supone sustituir a un mito cómo Sergio Ramos, el centroeuropeo no dudó ni un segundo.

Enfocado en formar su camino

“Ha estado aquí una década y ha jugado muy bien al fútbol llevando este número y se ha convertido en un líder. Es algo que está presente en la cabeza de todos. Lo dije hace un año. Se habló conmigo, se me dijo que es el último número disponible y no quería preguntar a otros futbolistas por su número pero me siento honrado y es una gran motivación para mí. No estoy aquí para compararme con otros", respondía a si sentía ya la sombra de lo hecho por Sergio Ramos encima.

Así empieza la era de David Alaba en Real Madrid. El austriaco, que llegaba para ser un recambio de ese tridente Kroos Modric Casemiro, ya asume el reto de sustituir a uno de los jugadores más importante en la historia reciente del club a nivel de títulos y liderazgo. ¿Le pesará llevar el número 4?