La figura de Florentino Pérez vive uno de sus años más difíciles cómo presidente de Real Madrid. A una temporada para el olvido en lo deportivo se le sumaron duras salidas, la Superliga y hace unas horas la filtración de unos durísimos audios contra leyendas del equipo Merengue. El Confidencial ha desvelado una tercera parte de estos, donde se oye al dirigente insultar a Cristiano Ronaldo.

Las declaraciones hacía el portugués se habrían dado según el medio en octubre de 2012, cuando Florentino ya era presidente y CR7 rompía las redes de LaLiga bajo el mando de Mourinho, para quien también hubo palabras. Madrid arde con un audio que dará de que hablar igual o aún más que los que vimos ayer con Casillas y Raúl.

"Cristiano Ronaldo está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo. Os creéis que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace. La última tontería que hizo, que la vio todo el mundo mundial.. ¿Por qué crees que hace esa tontería?", se escucha en el último audio filtrado por El Confidencial.

Implacable con Mourinho

Criticó duramente las formas de los portugueses y su relación con el club: "Mendes no manda nada en él. Igual que no manda nada en Mourinho. Cero patatero. Hasta para las entrevistas. Nada. Ni puto caso. Estos son tíos con un ego terrible, malcriados los dos, el entrenador y él, y no ven la realidad, porque los dos podrían ganar mucho más dinero si fueran de otra manera”.

“Estos son dos anormales, porque estamos hablando de mucho dinero en el terreno de los derechos de imagen”, finaliza el audio desvelado por El Confidencial en una trilogía de declaraciones donde de momento no ha habido respuesta de Cristiano Ronaldo, Casillas o Raúl González Blanco.