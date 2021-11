Días tumultuosos en el Mundo Boca desde que surgieron los rumores de una relación rota entre Riquelme y Battaglia desde que el entrenador declaró con polémica sobre el momento donde el Vicepresidente se metió en el vestuario en la previa de la semifinal de la Copa Argentina.

Tras esa incertidumbre, se los vio a los dos juntos viendo el partido de la Reserva, pero luego de unos dichos en los medios gráficos donde aseguraban que de todas formas la relación de los dos estaba acabada, el entrenador salió a declarar sorpresivamente esta mañana. En simultáneo, fueron propuestos tres DTs para 2022 en caso que no siga Battaglia.

La figura que debe volver a Boca, pero interesa en varios equipos del fútbol argentino

Con vistas a lo que sucederá en el próximo año, donde Boca buscará quedarse con todos los torneos que tenga a su alcance, Battaglia podría desprenderse de una figura que debe retornar a la institución y está bajo la atenta mirada de Huracán y también de Colón.

Tevez dio indicios de su futuro

Tevez volvió a aclarar lo de siempre cuando se trató de su posible vuelta al fútbol: "Acá, en Argentina, no jugaría en ningún lado". "Si hay algo afuera se verá, pero por ahora estoy muy bien. Si me aparece algo que me llame la atención y diga ‘Bueno, sí, hago el sacrificio un año’ y la paso bien, no con tantas presiones y todas esas cosas...", explicó. Y además, reveló donde le gustaría tener una oferta.

Los 3 técnicos que le gustan a Riquelme para reemplazar a Battaglia

La bomba la tiró Diario Olé y generó malestar entre los hinchas del Xeneize. Lo cierto es que nadie pone las manos en el fuego por la continuidad del actual entrenador y ahora empezó a pasar lo que el vice trataba de evitar. "Si decíamos que Battaglia era interino, hoy estaban hablando de 74 técnicos", dijo hace un mes. Ahora, aparecieron los primeros 3. En su tapa, el diario argentino reveló que hay tres entrenadores que son del paladar del máximo ídolo de Boca y el actual Vicepresidente.

El comunicado de Battaglia sobre su relación con Riquelme

El jueves explotó el rumor: la relación entre Sebastián Battaglia y Juan Román Riquelme ya no es la misma y corre riesgo el puesto del DT en Boca. Pero los protagonistas se encargaron de desmentir los trascendidos. Primero, con la imagen del vicepresidente y el entrenador viendo juntos a la Reserva. Y ahora con el comunicado de Battaglia. "Hace varios partidos que tengo la oportunidad de estar al frente del equipo. Para mí es una responsabilidad muy importante. Lo tomé de esa manera con las ganas y responsabilidad que se merece", comenzó Seba

Advíncula y un ex Vélez se agarraron a patadas en plena práctica

Perú recibió a Bolivia en Lima y logró un importante triunfo por 3-0. Con goles de Gianluca Lapadula, Christian Cueva y Sergio Peña Flores, el equipo de Ricardo Gareca quedó séptimo con 14 puntos en la tabla de posiciones y todavía se ilusiona con llegar al Mundial de Qatar 2022. La jornada terminó bien para el equipo pero tuvo un momento tenso en la previa del encuentro. Luis Advíncula y un exjugador de Vélez Sarsfield se agarraron a las patadas en plena práctica y el video se volvió viral.