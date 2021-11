◉ Las noticias de Boca hoy: un once especial para el sábado y el intercambio entre Ibai y Riquelme

Boca ya palpita el reencuentro con el 100% de sus hinchas en La Bombonera cuando enfrenten a Sarmiento este sábado. Para el mismo, Battaglia dispondría de un once inédito hasta ahora, y mientras los fanáticos xeneizes esperan con ansias ese partido, en las redes sociales fueron testigos de un encuentro nada esperado entre Ibai Llanos y Riquelme.

El equipo que piensa Battaglia en Boca para recibir a Sarmiento

Boca se encuentra concentrado en el duelo de este sábado ante Sarmiento de Junín en La Bombonera, partido que resulta importante para Boca para lograr la suma de tres puntos más para acercarse al objetivo de este 2021, el cual es clasificarse a la Copa Libertadores como sea. Por eso, el entrenador de Boca no cuida nada y pone toda la carne en el asador, con varios regresos y con la particularidad de que los once que pensó para poner de arranque no jugaron nunca juntos aún

Pasó por Boca y River y fue furor por su insólito look en las Eliminatorias

Milan Borjan, arquero de Canadá, fue figura en el triunfo ante México y llamó la atención por un look muy particular. ¡Y pasó por los dos gigantes del fútbol argentino! Impresionante historia.

Ibai, Riquelme y un vídeo que volvió locos a los hinchas de Boca

El streamer español sorprendió a todos en su Twitter con una publicación en la que se lo vio con la camiseta de Boca enviada por el mismísimo Riquelme, acompañada de un video del Vice del Xeneize.

Los jugadores de Boca estrenaron indumentaria y los hinchas enloquecieron

Los dirigidos por Sebastián Battaglia asistieron al entrenamiento con la nueva línea indumentaria del Xeneize y la reacción fue totalmente positiva en redes sociales.

El peor error de Boca y River: el indiscutido de la Selección que ambos rechazaron de chico

Uno de los integrantes de la columna vertebral de la Selección Argentina tuvo de chico una prueba en los dos gigantes del fútbol argentino, pero al ser rechazado, terminó arribando a otro club.

Boca le respondió un tuit a Barcelona y los hinchas explotaron de bronca

El club culé le escribió al Xeneize hace unos días y hoy llegó la contestación desde Argentina. Falta poco para que se enfrenten por la Maradona Cup.