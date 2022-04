Boca Juniors tuvo una semana más que compleja entre episodios dentro y fuera de la cancha. Un tímido empate ante Vélez en el José Amalfitani que lo alejó de la punta de su zona en la Copa de la Liga Profesional, las lesiones de Nicolás FIgal, Agustín Rossi y Gabriel Aranda que se sumaron a las demás que ya complicaban a Sebastián Battaglia en las decisiones tácticas, la victoria de local ante Always Ready de Bolivia por la Libertadores y el caso de Eduardo Salvio con la denuncia de su ex pareja Magalí Aravena por lesiones leves en la carátula de violencia de género por atropellarla con el auto.

Sí, todo esto pasó en los últimos siete días en Boca. Y en la previa de lo que será el partido ante Lanús de este domingo a las 19:00 en La Bombonera, llegó otra novedad desde uno de sus jugadores clave que alarmó durante instantes.

La cuestión pasó con Frank Fabra, quien actualmente es el tercer capitán del club de la Ribera y una pieza inamovible del Xeneize en la banda izquierda. Y esta tarde de viernes, al colombiano le hicieron una pregunta que puso en vilo a todo el Mundo Boca.

Reunido con el rapero colombiano Valles-T y a través del Instagram del propio freestyler, a Fabra le preguntaron cuándo se irá a jugar al fútbol europeo, a lo que el lateral izquierdo respondió sin problemas y hasta incluso se dio el lujo de hacerlo ¡rapeando!

Allí, y de esa manera, Fabra esbozó que no lo sabe y que no tiene ninguna certeza de la posibilidad de emigrar al viejo continente, y dejó claro que estaba concentrado en disfrutar el buen momento con su amigo Valles-T arriba del auto. Por lo tanto, de momento respira Boca al saber que no habría preocupaciones ante una posible salida del colombiano en el corto plazo. Algo sí está claro. ¡Qué talento para el freestyle!