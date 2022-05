El mundo del fútbol quedó consternado, y se vieron diferentes posturas, por la situación de Sebastián Villa. El extremo de Boca fue denunciado penalmente por violación e intento de homicidio, y desde la Justicia están haciendo todo lo posible para resolver el caso lo antes posible. Y mientras tiene prohíbido salir del país, este jueves deberá someterse a una pericia psiquiátrica.

No es la primera vez que el ex Deportes Tolima tiene una denuncia en su contra, aunque se retiraron los cargos por parte de la denunciante, y no hubo una resolución. Y ahora, las críticas estallaron desde la Asociación del Fútbol Argentino. Sí, después de que en Brandsen 805 no lo suspendieran y solamente argumentaran que "lo que pasa fuera de la cancha es otro tema", en la calle Viamonte quedaron muy enojados por la actitud que tomaron los directivos.

“No estoy de acuerdo con la decisión de Boca de que Villa siga jugando. Es uno de los motivos de mi trabajo, sensibilizar sobre estas cuestiones. Tenemos que seguir capacitando sobre estas cosas para que se tome conciencia, tener acciones para que la gente se pueda dar cuenta de lo que significa y que el fútbol debe ser un deporte que puede y debe estar libre de violencia”, explicó Paula Ojeda, la nueva gerenta del Departamento de Equidad y Género de la AFA, en diálogo con Clarín.

Lejos de abstraerce de la situación del delantero colombiano, Ojeda fue mucho más allá y se explayó sobre la decisión que deben tomar Riquelme y compañía: “El club tiene que separar a Villa. Los clubes no son la Justicia pero si existe una imputación, es importante que la dirigencia separe al jugador para visibilizar el acompañamiento a la víctima y dar el ejemplo”, manifestó. ¿Recogerán la indicación o continuarán esperando a que se expida la Justicia?