No quedan dudas que hace tiempo, una de las grandes preocupaciones de los hinchas de Boca es la cuestión de La Bombonera y su capacidad. Es que al contar con un aforo para 54.000 personas, son muchos fanáticos los que partido a partido intentan conseguir su entrada para asistir al Alberto J. Armando pero no logran su cometido. Es por eso que la ampliación del estadio es una de las grandes promesas de campaña en todas las elecciones presidenciales del Xeneize.

Curiosamente, en los últimos comicios donde Jorge Amor Ameal se impuso con Mario Pergolini y Juan Román Riquelme como vicepresidentes, las tres agrupaciones principales proponían distintos modelos de remodelación de La Bombonera, y en la fórmula ganadora y que se mantiene vigente hasta la actualidad se habían inclinado por el proyecto de "La Bombonera 360", la cual permite que el estadio de Boca llegue a la capacidad de 80 mil espectadores, eliminando la zona de los palcos para suplantarla por tres bandejas de tribunas.

Sin embargo, para este proyecto aparece un histórico conflicto, el cual requiere la compra de los terrenos aledaños al estadio sobre la calle Dr del Valle Iberlucea, pero algunos de los vecinos que habitan esas casas se niegan a aceptar la venta de su domicilio, lo que impide que Boca pueda soñar con que La Bombonera 360 se haga realidad. Hace horas, el propio Jorge Amor Ameal habló sobre la posibilidad de que este proyecto se dé, siendo verdaderamente contundente.

"No me olvidé de La Bombonera 360, estamos presentando un proyecto en la Legislatura por el tema de la ampliación. Si no tenés zonificación, no podés hacer nada", fue lo que expresó el mandamás de Boca en diálogo con AM 870, en donde entre otras cuestiones también soltó palos para Pergolini por sus declaraciones en contra de la dirigencia que anteriormente integraba el empresario y periodista, además de haber confesado que escuchó el pedido de los hinchas con la cuestión de la renovación de Agustín Rossi, entre otros tópicos.

Sobre el proyecto de la ampliación de La Bombonera, dejó en claro de esta manera que puertas adentro de Brandsen 805 hay una logística para que se dé la posibilidad de expandir el estadio de Boca, pero que aún por cuestiones legales estaría lejos de concretarse.