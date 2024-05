Sebastián Battaglia volvió a referirse a su polémica salida de Boca, consumada tras la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores 2022 a manos de Corinthians, y remarcó que no fue él quien tomó la decisión de irse, que todavía tenía fuerzas para continuar más allá del desgaste y que fue la dirigencia, con Juan Román Riquelme a la cabeza, quien entendió que era hora de poner final abrupto al ciclo.

“Me fui en el mejor momento grupal y futbolístico”, dijo en diálogo con ESPN F12 para hacer evidente su desacuerdo con esa decisión dirigencial. “Yo no me fui, me sacaron”, agregó. Sin embargo, mostró una clara intención de empezar a cerrar el tema, para lo que recurrió a una curiosa referencia: “Igual, ya pasó su tiempo. Si no, parece una novia despechada. Se dio de esa manera y se tomó la decisión en ese momento de cortar con el proceso”, manifestó.

En relación a la continuidad de su carrera como entrenador, en pausa desde su salida de Huracán el año pasado, aseguró que mantendrá su misma postura a la hora de vincularse con los dirigentes, por un lado, y con el plantel, por el otro. “No voy a cambiar mi pensamiento. Voy a discutir en el caso que tenga que discutir por lo que yo piense en ese momento. Después, podés estar de acuerdo o no. Y te podés equivocar, porque nadie tiene la verdad”, señaló.

Y agregó: “Hay un camino, en que sí tienen que estar alineados (plantel, cuerpo técnico y dirigentes), sí que tienen que tener la tranquilidad para poder trabajar y coincidir en la mayor cantidad de cosas posibles, para que la institución cumpla la mayor cantidad de objetivos que busca. Cuando más cortocircuitos hay, más chances de que salga mal“.

Battaglia, de ser el jugador más ganador en la historia de Boca a no durar ni un año como entrenador.

Battaglia, molesto con Ameal

Sebastián Battaglia aprovechó a cobrarse una vieja factura con Jorge Amor Ameal, quien era el presidente de Boca durante su paso como entrenador. “Nunca hablé de fútbol con Ameal. No sé qué hace. Una vez declaró que me recordaba por ser un buen jugador. Creo que fue una falta de respeto”, sentenció.

Los números de Sebastián Battaglia como DT de Boca

El jugador con más títulos en la historia de Boca ni siquiera llegó a cumplir un año como entrenador de la Primera División del club, cargo al que fue promovido desde Reserva. En total fueron 324 días en el cargo, en los que dirigió un total de 55 partidos oficiales.

Su registro fue de 29 triunfos, 16 empates y 10 derrotas. En el transcurso, logró celebrar dos títulos: la Copa Argentina de 2021 y la Copa de la Liga Profesional de Fútbol en 2022. La temprana eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores 2022, a manos de Corinthians, y la crítica constante hacia un equipo que, se dijo, no tenía identidad futbolística, derivaron en la salida. Como se encargó de reafirmar, involuntaria.