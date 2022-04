Además de la molestia por el empate ante Lanús, en Boca se quedaron con bronca por el penal que no lo cobraron al equipo en el segundo tiempo. Hubo una mano notoria en el área que generó la indignación de los jugadores y el cuerpo técnico, ya que todos pidieron el tiro desde los doce pasos. Sebastián Battaglia habló al respecto y no ocultó su fastidio.

"La estuvimos viendo, le pega claramente en la mano. Eso es lo que vemos nosotros, seguramente la iré viendo más detenidamente, pero nos da la sensación de que pega en la mano y ni siquiera llamaron para revisar o el árbitro la pueda mirar", fue el mensaje del DT en conferencia de prensa.

El entrenador fue claro: siente que Boca fue perjudicado por esta acción puntual. "En su momento dije que el VAR venía a hacer justicia en algunas cosas y en este caso nos tocó ser perjudicados porque se podía revisar. Como el otro día con el penal de Villa y la mano de Varela que se fue, que no escuché a nadie decir eso", aseguró.

"Tendría que haberlo llamado para revisar porque el árbitro no la ve, el VAR tiene que intervenir porque el VAR no lo va a cobrar. Me llamó la atención que no lo llamen, esa es mi interpretación, suena raro que no lo hayan llamado para que mínimamente lo vea, después define el árbitro obviamente", sentenció Battaglia.