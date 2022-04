El flojo partido ante Vélez de Boca no es un caso aislado. Es que el conjunto de la Ribera no juega bien pese a que en ciertos encuentros se queda con los tres puntos, ya que por más que el rendimiento colectivo en el campo es la cuota pendiente, el Xeneize marcha segundo en su grupo en la Copa de la Liga y ha conseguido resultados importantes como la victoria en el Superclásico o el duelo contra Estudiantes, quien marchaba puntero en ese momento en la Zona B.

Aún así, la preocupación de todo el Mundo Boca pasa por el juego y el rendimiento general del equipo, ya que desde hace varios partidos que el conjunto dirigido por Sebastián Battaglia no levanta en este aspecto y por eso los cuestionamientos no tardaron en llegar.

En este aspecto, hay un factor que resulta clave para entender el bajo funcionamiento colectivo de Boca en este 2022, y es que en lo que va del año, ninguno de los goles convertidos por el Xeneize provinieron de volantes.

Todos los tantos que el equipo de la Ribera anotó este 2022 llegaron desde la defensa o del ataque, pero los mediocampistas aún no pudieron gritar un gol propio en lo que va del año y esto es un factor preocupante para Boca y por eso, Battaglia se refirió a este tema en la conferencia de prensa post empate ante Vélez.

"Que los volantes no puedan convertir es una situación a mejorar. Esperemos que se destape el arco para ellos", afirmó. Sin embargo, luego sentenció que "no es algo que le preocupa. y que tienen que crear situaciones y convertir las que tengan", haciendo referencia a que no importa quien llegue al gol, sino que lo vital es convertir. Una cuestión curiosa acá es que los volantes con más llegada al arco rival que tiene Boca son Diego González -recuperándose de su lesión muscular- y Agustín Almendra, a quien Battaglia no pretende tener en cuenta pese a su pedido de disculpas por el episodio de indisciplina. ¿Cómo mejorará Battaglia esta cuestión?