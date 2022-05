En el mercado de pases del verano, Juan Román Riquelme y el consejo de fútbol de Boca intentaron contratar a Ángel Romero. Sin embargo, la negociación no llegó a buen puerto y el paraguayo terminó acordando su arribo a Cruz Azul. Pero quien sí terminó poniéndose la camiseta azul y oro fue su hermano Óscar.

Hace algunos días, los hinchas del Xeneize se ilusionaron por la publicación que hizo Ángel. "Hoy cerramos una etapa con una victoria que nos da mucha ilusión para lo que se viene y, una eliminación que duele pero estoy seguro que nos hará más fuertes como equipo. No sé que me depara el futuro pero estoy muy feliz de culminar este semestre con La Máquina", dijo.

Pero ahora el paraguayo aclaró su situación y manifestó que quiere seguir en Cruz Azul. "En los ultimos partidos jugando con el 9 me sentí más comodo en el Cruz Azul. Me gustó bastante la liga mexicana y lo que es el club. Tengo hasta diciembre contrato con el Cruz Azul, si ellos quieren renovar estamos a tiempo de charlar. Despues de mis vacaciones seguro hablamos", sostuvo.

En su charla con el programa radial paraguayo "Fútbol a lo Grande", Romero mencionó también que la operación para su llegada a Boca nunca fue tan formal. "En enero hable con la gente de Boca no fue como se dijo, solo me preguntaron mi situacion y no llego una oferta oficial", indicó. Por ahora, entonces, seguirá en México.