El último Boca Juniors vs. River Plate dejó una de las imágenes de la década cuando hablamos del Superclásico. Sergio Chiquito Romero y ese final de choque encarándose con fanáticos del Xeneixe en La Bombonera recorrió el planeta. Horas después de lo ocurrido, la noticia llega al otro lado de Atlántico y con un partido en Suecia mostrando similares imágenes. Escándalo en Landskrona vs. Helsingborg.

Nos vamos a la segunda división de fútbol nórdico. Se midieron dos equipos considerados máximos rivales a nivel histórico y en un duelo marcado por grandes entradas, choques de todo tipo y mucha tensión en las gradas. Ganó Helsingborg como visitante, al igual que River días atrás y la noticia llegó al ver como el portero de Landskrona, Amr Kaddoura, se enfrentaba con hinchas locales en la grada oriental del estadio. Tal y como pasase con Romero, tanto compañeros como miembros de seguridad del club tuvieron que separarle de sus hinchas.

“Entiendo que estén decepcionados por haber perdido un derbi. Y nosotros estamos muy decepcionados. Pero pasó algo más de lo que no quiero hablar. Quiero hablar de ello con el club”, comentaba un Amr Kaddoura en el foco de las críticas. El portero de ascendencia Palestina apunta a ser gravemente sancionado por su club y también por la federación de Suecia. Hablamos de un partido de segunda división y que generó decenas de reacciones al ser comparado con lo ocurrido con Romero.

Al igual que como con Chiquito, Amr Kaddoura explicó los motivos para terminar enfrentándose a sus propios hinchas. Defendió que no todo vale para reclamar en choques de este estilo: “Pasó algo que por desgracia me hizo perder un poco los estribos. Por supuesto que ahora me arrepiento, pero en ese momento me quemó la cabeza…No quiero decir nada más. No es aceptable, pero si digo lo que pasó, me habrían entendido un poco. No quiero decir más que eso”.

Amr Kaddoura, en el ojo del huracán por enfrentarse a sus hinchas: TW

Hablar de Landskrona y Helsingborg supone comentar la figura de dos equipos de ciudades del mismo nombre que están separadas por apenas 21 kilómetros. Todo esto en el norte de Suecia y con una de las rivalidades futbolísticas más fuertes del país. Tras el escándalo de Chiquito Romero en Boca vs. River, por Europa repiten lo visto hace solo unas jornadas por La Bombonera.

¡Maradona dijo presente en el partido!

Decimos que Helsingborg ganó por la mínima. Lo hizo con un tanto de Wilhelm Loeper que trajo incluso más polémica a la noche. Las imágenes apuntan que tras golpear aparentemente el balón en el brazo, el delantero dio el triunfo a sus compañeros en una acción que desató protestas y hasta bengalas al campo. ¿Qué dijo el protagonista? “Fue la mano de Dios”.

La sanción para Romero en Boca

Todo quedó de momento en una multa económica y dos partidos sin jugar por su actitud ante los hinchas. Romero no irá con la delegación Xeneixe a los próximos choques y habrá que ver como reacciona La Bombonera en el siguiente duelo de Boca en casa. En Suecia y en un derbi local, se repite lo visto en el Superclásico.