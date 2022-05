¿Es posible que Edinson Cavani regrese al fútbol sudamericano? A mitad de año se termina el contrato del delantero con el Manchester United y no habrá renovación. Como será jugador libre, varios clubes de distintas partes del mundo se pelean por tenerlo. Boca es uno de los interesados en Latinoamérica y también hay equipos brasileros a la espera. ¿Qué decidirá el uruguayo?

En una charla con ESPN Brasil, el goleador no descartó volver a Sudamérica. "El fútbol es tan lindo... Yo lo vivo de la misma manera en cualquier lado que me toque jugar. No soy de las personas que dicen que esta liga es mejor, o que ganar un título en tal lugar es diferente. Sí puede ser más competitivo, pero yo vivo al fútbol de la misma manera en cualquier lado. El fútbol es pasión", señaló.

"Cuando me toca ver por televisión un partido de la Libertadores o un clásico de Sudamérica a mí se me pone la piel de gallina, me encanta verlo. Me imagino y pienso ‘Mirá si un día me toca estar ahí y jugar’", sostuvo Cavani. "Y estoy seguro de que voy a sentir lo mismo que me ha tocado sentir en el Manchester United, en el PSG o en el Napoli. Yo al fútbol lo vivo así...", agregó.

Y por eso aseguró que las chances de volver al sur del continente americano: "Claro que siempre hay posibilidades, porque uno empieza a crecer y a buscar también otras cosas que lo hagan estar bien. Hay otras cosas en el fútbol y en la vida que te ayudan a estar bien". "No es un futuro lejano tampoco, es algo que puede darse porque yo no subestimo ningún fútbol, más hoy en día que se trabaja mucho", avisó.

Para dar a entender su postura, recordó la final del último Mundial de Clbues: "El fútbol es muy parejo. Si vos mirás la final del Mundial de Clubes entre Palmeiras y Chelsea, fue un partido parejo y competitivo. Entonces no subestimo ningún fútbol, yo tengo pasión por el fútbol en general, no por una liga sola". ¿Volverá a Sudamérica? Boca se ilusiona.