En este mercado de pases, Boca intentó hacer un verdadero bombazo al haber estado cerca de contratar a Arturo Vidal, pero finalmente su arribo se vio negado debido a que Flamengo apuró y ofertó un salario que superaba ampliamente el pautado por el Xeneize, por lo que el chileno desembocó en el Mengao.

Sin embargo, en Boca aún guardaban una carta más de jerarquía con semejante índole al tratarse, una vez más, de intentar entablar negociaciones con Edinson Cavani. Es que el uruguayo es el máximo deseo de Juan Román Riquelme y del Consejo del Fútbol desde que se encuentran en sus respectivos cargos y si bien en mercados anteriores y en lapsos del actual su nombre estuvo en el radar de la Ribera, las informaciones más recientes indican que en Brandsen 805 tienen con qué ilusionarse hoy por hoy.

Es que el periodista Germán García Grova comunicó a través de su cuenta de Twitter que "mientras Edinson Cavani no tenga club, Boca no pierde las esperanzas", y esto se debe a que, como aún no encontró destino, el Consejo del Fútbol volvió a monitorear su situación y están a la expectativa de lo que pueda pasar con él.

De momento, el nacido en Salto no tiene equipo, aunque sí tiene seductoras y concretas ofertas del Villarreal y del Inter Miami de la MLS, siendo esta oferta la más reciente, mientras que la del "Submarino Amarillo" es la más fuerte, ya que incluso habían acordado una inminente firma de un precontrato.

Lógicamente, competir ante billeteras semejantes como un semifinalista de Champions League o uno de los equipos más poderosos económicamente hablando de Estados Unidos haría difícil el sueño de Boca, pero lo concreto es que mientras sigan existiendo chances, en el Xeneize no perderán la ilusión. ¿Se dará?