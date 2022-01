Facundo Farías estuvo en la mira de todos en este mercado de pases. Se supo que Boca y River lo quisieron como refuerzo y eso le cambió la vida al joven crack de Colón de Santa Fe. Después de muchos idas y vueltas, finalmente no hubo acuerdo con ninguna de las dos opciones y, por ahora, el futbolista seguirá en el "Sabalero".

Otro jugador que pasó por una situación similar se compadeció de Facundo. En 2017, antes de irse de Rosario Central, el Xeneize y el Millonario quisieron a Walter Montoya, quien terminó yéndose al Sevilla. Y ahora, con toda esa experiencia acumulada, se animó a opinar sobre esta situación que atraviesa Farías.

"Yo en ese momento no tenía redes sociales y eso me jugó a favor. Es una locura, traté de desligarme un poco de todo", señaló Walter en "TNT Fútbol" (TNT Sports). "Los de Central me decían que no vaya a ninguno de los dos, los de River y los de Boca me decían que vaya. Pero traté de disfrutar la situación. Hoy en día no quisiera estar en la cabeza del chico", sostuvo.

"No me arrepiento de haber venido a Europa en vez de ir a Boca o a River. Siempre soñé con jugar y llegar hasta España, lo que me pasaba en el día a día, fue muy loco, fue impresionante, llevar a mi familia allá, yo siendo del Chaco. Pude conocer otros países, conocí tantas cosas, nunca lo imaginé", aseguró Montoya.

Después de Sevilla pasó por Cruz Azul, Gremio y Racing y ahora confirmó su regreso a Central. "Yo sabía que no iba a renovar con Cruz Azul, en mi cabeza tenía volver si o sí a Central. Tenía propuestas de afuera pero no las quise ni escuchar, ya estábamos mentalizados con mi familia, queríamos volver a casa, no había nada que pensar", comentó Walter.