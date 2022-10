Revelaron una situación del central que no gustó puertas adentro. ¿Tirón de orejas?

¿Castigo? El motivo extrafutbolístico por el que Ibarra no puso a Aranda ante Newell's

Mucho se habló de la decisión que tomó Hugo Ibarra en el entretiempo del Newell's-Boca del fin de semana. El DT decidió sacar al amonestado Carlos Zambrano -estaba al borde de la doble amarilla- y en su lugar ingresó Sebastián Villa. Con el ingreso del colombiano, Medina pasó a jugar de lateral y Advíncula de central.

En ese segundo tiempo todo lo que podía salir mal, salió mal. De hecho, el Rayo falló en su primera intervención como zaguero y de ahí vino el 1 a 0 del local. Mientras tanto, Gabriel Aranda, titular de emergencia en varios partidos en el año, vio todo desde el banco de suplentes. ¿Por qué no ingresó?

En la semana se había hablado de un inconveniente del pibe en uno de sus tobillos tras la victoria ante Aldosivi. Sin embargo, Augusto César reveló que no se trato de algo físico ni futbolístico. "Después de esa victoria (domingo pasado) debía hacerse estudios, pero no se los hizo y tampoco se presentó a entrenar. El martes se entrenó con normalidad, pero no viajó a Junín", explicó en ESPN F12.

"Desde adentro te hablan de una confusión", agregó el corresponsal. De todas formas, aseguró que "consideran que fue un cambio arriesgado con un hombre más y 45 minutos por delante. Tal vez desarmó demasiado rápido la estructura del equipo cuando el partido todavía estaba 0 a 0".