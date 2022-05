El lunes se ratificó la denuncia a Sebastián Villa por "violación e intento de homicidio", lo que le da otra perspectiva a la causa. Ahora el futbolista de Boca se enfrenta a otra acción legal en su contra (ya había sido acusado de violencia de género en 2020) y Roberto Castillo, el abogado de la nueva denunciante, dio detalles de las posibles consecuencias.

El letrado fue claro y explicó que la posibilidad de una prisión preventiva para el delantero está latente. "Se puede determinar una prisión preventiva para Villa. Acá hay expectativas de penas de hasta 20 años, no hay negociación posible. Hubo tentativa de homicidio, abuso carnal y operaron para no dejar salir a la chica", aseguró.

¿Cómo fue la jornada del lunes? "Se ratificó la denuncia. Ella estuvo alrededor de cinco horas declarando. Por momentos tuvimos que cortar porque la declarante se quebró al declarar. Si hay arreglo, estamos diciéndole a la sociedad que cualquiera que tenga plata pueda hacer lo que quiera. Acá Villa tiene que cumplir", explicó Castillo.

El abogado aclaró que no hay manera legal de hacer que Villa sea apartado del plantel de Boca. "El club seria un damnificado patrimonial. No le puedo hacer ningún reproche por poner a Villa a jugar. Aún no se quebró su principio de inocencia. Desde Boca no se contactaron con ella. Por el protocolo que tiene el club, lo único que pueden brindar es ayuda psicológica", sostuvo. Y le pegó a la AFA: "No se comunicaron con nosotros. Creo que podrían tener un gesto con las familias. Hubiese sido empático de su parte".