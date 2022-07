Mientras Boca sueña con Arturo Vidal, intenta desprenderse de un extranjero para liberar el cupo y pregunta condiciones por Tomás Belmonte, Enzo Copetti habló de su presente en el Racing de Fernando Gago y confesó qué le respondió a Juan Román Riquelme cuando este lo llamó para ir al club de La Ribera. ¡Sorprendió a más de uno!

Después de jugar en Atlético de Rafaela y llamar la atención de la dirigencia de la Academia, Copetti tuvo idas y vueltas con los hinchas en Avellaneda. Fue criticado y hasta llegó a hacerle gestos a la gente, pero a fuerza de voluntad y goles importantes se ganó su lugar y no está dispuesto a rifarlo.

Copetti confesó qué le dijo a Riquelme cuando lo llamó para ir a Boca

El 9 atraviesa su mejor momento en la Acadé y los rumores aseguran que Udinese viene a la carga por él, aunque fue el mismo Copetti el que se encargó de ponerle paños fríos a la situación. En diálogo con TyC Sports, el goleador dijo: "Mi cabeza está en Racing. Estoy pensando en el domingo y se viene el clásico (contra Independiente el 10/7), que es muy importante para nosotros y la gente. Convencido de lo que nosotros queremos".

Además, el ex Rafaela comparó la situación actual con la del mercado anterior en el que Xeneize lo fue a buscar:"Lo mismo pasó cuando salió lo de Boca y Román (Riquelme). Le dije que estoy muy cómodo en Racing y que voy a seguir acá. Si un día llega una oferta y al club le convence, me tendré que ir. Si en algún momento me voy, ojalá me toque volver".

Por otra parte, el punta contó cómo es su relación con Gago: "Fernando es una persona excelente. Como técnico me ayudó bastante, sabe mucho, por algo tuvo la carrera que tuvo. Él y su cuerpo técnico son personas admirables, le tengo mucho respecto.