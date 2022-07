En Brandsen 805 no pierden las esperanzas de sumar a Cavani en este mercado de pases, y por eso en Bolavip te contamos que tan fuertes son las posibilidades que este bombazo pueda darse.

Desde Diego Lugano y Diego Godín como amigos y compañeros/ex compañeros en la Selección hasta miembros de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y el propio Juan Román Riquelme. Todos ellos se encargaron de gestar la ilusión de que los destinos de Edinson Cavani y Boca se unan de manera definitiva este mercado de pases.

Es que estos protagonistas han afirmado distintas cuestiones relacionadas a la posibilidad que el uruguayo se convierta en el refuerzo top del Xeneize, ya que quienes conocen a Cavani sentenciaron que el delantero tiene ganas de regresar a Sudamérica, así como también que hay una idea de la AUF relacionada a esta chance de vincular al "Matador" con Boca, y Román por su parte manifestó que el oriundo de Salto es un futbolista hecho a la medida de la Ribera.

Y al margen de las declaraciones, las últimas informaciones también traen ilusión en Brandsen 805, ya que se confirmó que siempre y cuando Cavani no firme contrato con otro club y se mantenga como agente libre, en Boca seguirán monitoreando su situación en búsqueda de tentarlo para cumplir lo que él mismo declaró como un sueño: jugar en La Bombonera.

A priori, el delantero uruguayo tiene un precontrato acordado con el Villarreal desde hace días pero la chance de su arribo al "Submarino Amarillo" se fue enfriando debido al paso del tiempo, además de un fuerte interés del Inter Miami de la MLS, sumando allí lógicamente a la cuestión de Boca.

Entonces, ¿cuáles son las chances del Xeneize de contar con Cavani en el equipo? No será fácil que se concrete, pero desde el club de la Ribera aún cuentan con la posibilidad de ofrecerle un contrato similar al que le habían planteado a Arturo Vidal antes de su firma con Flamengo. Las ganas del jugador resultarían claves, por lo que de momento, Boca no pierde la ilusión, por más que el ex Manchester United tenga otras propuestas interesantes.