Boca terminó su calendario competitivo al ganarle al Barcelona por penales en el marco de la "Maradona Cup" y los futbolistas comenzarán con sus merecidas vacaciones luego de un exigente 2021 que tuvo de todo. Quién no tendrá descanso será Juan Román Riquelme y el Consejo del Fútbol, ya que deberán sentarse a dialogar con Sebastián Battaglia para negociar su continuidad, además de sentar las bases del plantel que competirá en la próxima edición de la Copa Libertadores.

En vistas al 2022, se esperan grandes cambios en la nómina del Xeneize con la inminente apertura del mercado de pases. El club de La Ribera aseguró su participación continental para el año entrante y deberá mejorar varios puestos si quiere competir de igual a igual contra los grandes de Sudamérica. Todo indica que el primer nombre en salir será el de Edwin Cardona, a quien no le renovarán el préstamo de Xolos de Tijuana y, por ende, deberá volver al fútbol mexicano a la espera de encontrar un nuevo club para continuar con su carrera.

La ida del colombiano no le significaría un ingreso a Boca en términos de transferencias, pero sí será un alivio económico liberarse de su jugoso contrato. Por otro lado, desde Europa informaron que la primera venta del Xeneize está al caer y el protagonista es ni más ni menos que Cristian Pavón. El Celta de Vigo dirigido por Eduardo Coudet "tendría acordada" la adquisición del delantero de 25 años para que experimente por primera vez el fútbol del viejo continente, según lo indican medios españoles.

El interés del equipo del "Chacho" no es ninguna novedad y el propio Pavón se refirió a la posibilidad de emigrar luego de conseguir la Copa Argentina bajo las órdenes de Battaglia. "Uno en lo personal quiere jugar en Europa, es un sueño que tengo personalmente. Si tengo que irme, me iré feliz porque lo di todo", señaló el extremo en ESPN. Luego, "Kichan" se refirió a la imposibilidad de jugar la fase de grupos de la Libertadores por suspensión, un factor clave para su posible salida. "Son muchas fechas y lamentablemente me tocó a mí. Todos sabíamos lo que pasó, que cag*ron a Boca, pero hoy me quedo festejando con la gente de Boca", cerró para luego despedirse con un emotivo mensaje para los hinchas.