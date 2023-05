Hoy Boca goza de tranquilidad luego de que Jorge Almirón haya fijado sus bases para transformar a sus dirigidos. No obstante, hace algunas semanas la situación era caótica: el equipo no solo jugaba mal con Ibarra, sino que los resultados no acompañaron y la búsqueda de Juan Román Riquelme apuntaba a un giro brusco en el estilo de juego. Antes de ir por el ex Elche, el vice se comunicó con Gerardo Martino.

La negociación avanzó más de lo esperado, pero finalmente el "Tata" optó por el "no". "Una vez que aceptás un desafío como ese, no hay vuelta atrás. Creí que este no era el momento adecuado para mí. En este momento, Boca necesitaba otro tipo de compromiso", explicó el célebre entrenador argentino en una entrevista con The Athletic.

Las semanas pasaron y en los últimos días, el periodista brasileño Jorge Nicola -experto en el mercado de pases del Brasileirao- dio a conocer el próximo club donde podría dirigir Martino. "Fue ofrecido a Corinthians a través de un intermediario", aseguró el reportero a través de su canal de YouTube.

Si bien la última decisión la tiene el Timao, quien decidió despedir a Cuca por un escándalo a raíz de su condena por violación y hoy no tiene entrenador jefe. Aún así, Nicola asegura que Martino "está muy emocionado" con la posibilidad de aterrizar en el fútbol de Brasil para hacerse cargo de uno de los animadores de la CONMEBOL Libertadores. Si se concreta... ¿cómo se lo tomarán en Boca?