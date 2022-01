Dura respuesta del "Patrón" Bermúdez al representante de Fabra: "No lo conocemos"

Hace algunos días trascendió que un club europeo se interesó en Frank Fabra. Y a esa noticia se le sumó la reciente frase de su representante, quien le pidió a Boca que considere la posibilidad de dejar al lateral después de seis años. Pero ahora llegó la respuesta oficial, de parte de Jorge Bermúdez y con duras palabras.

Martín Aráoz, el agente del marcador de punta, señaló: "Hace cinco, seis años que está en el club y quizás sea el momento de aceptar una oferta, ya sea por lo económico, pensando en su familia. Jamás hizo esa diferencia, pero se verá qué es lo mejor para todos". "Ellos saben que puede llegar una oferta porque es un futbolista destacado. Por el tipo de cambio de Argentina puede servir para el jugador", agregó.

Y el "Patrón" le respondió en una charla con TyC Sports: "No tuvimos contacto con el señor Araoz. No lo conocemos, no recibimos nada de él". "Si uno analiza, lo único que hicimos con Frank fue llenarlo de positivismo, sobre todo después de momentos difíciles como los que le tocó vivir en al Copa, donde todo el mundo lo negaba y lo ponía en tela de juicio", sostuvo Bermúdez.

"Nosotros lo potenciamos, le dimos confianza y hoy es uno de los mejores jugadores del plantel. Cada una de las opciones que tengan nuestros futbolistas será respetada, y si es lo mejor para él y para el club, se tomará la decisión más conveniente", aseguró Jorge. Según su representante, Fabra cuenta con ofertas de "un equipo de Turquía, otro de Arabia y uno de México".