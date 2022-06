Luego de la derrota ante Unión y en la previa del partido contra Corinthians, se dio a conocer que el Xeneize pretende incorporar un refuerzo en una posición que antes no estaba en los planes en este mercado.

Boca cayó el pasado viernes en La Bombonera ante Unión de Santa Fe sobre la hora por un penal en la última jugada del partido y con un escándalo generado por el autor de dicho tanto, Franco Troyansky. Y si bien fue una derrota que no preocupa en el Xeneize y que tuvo casi en su totalidad a habituales suplentes, la misma sí dejó cuestiones que desde las entrañas del club analizan para mover fichas de cara al futuro a corto plazo.

+ ¡Descargá la app de Bolavip y ganate la camiseta de la Selección!

Una de ellas fue un tema que hasta hace semanas también era una complicación y que, luego de solucionarse, volvió a afectar al plantel dirigido por Sebastián Battaglia: la defensa. No por malos rendimientos, sino por ausencias, ya que para el próximo partido de la Liga Profesional, Boca no podrá contar con Carlos Izquierdoz ni con Carlos Zambrano debido a que fueron suspendidos ante el Tatengue (el Cali por doble amarilla y el peruano por ser informado en los incidentes luego de la finalización del partido).

Y como si fuera poco, Nicolás Figal se lesionó y no estará disponible hasta agosto, al confirmarse que sufrió la distensión del ligamento lateral de la pierna derecha. Es por esto que desde Boca no descartan sumar un defensor, aunque llamativamente no se trataría de un zaguero central, sino de un lateral derecho.

Contemplando que Battaglia opta con regularidad de colocar allí a Figal cuando Luis Advíncula no está disponible o requiere un descanso para evitar la sobrecarga, su baja durante poco más de un mes hace que Boca realmente se plantee la idea de sumar un 4, ya que también se suma la baja de Eros Mancuso, quien se irá libre a Estudiantes de La Plata y que Marcelo Weigandt tendría los días contados en el Xeneize por el interés de Rosario Central y Gimnasia de contar con él, al margen de su bajo rendimiento en los últimos partidos.

Esto lo pudo confirmar el periodista Sebastián Infanzón, quien informó que "el Consejo del Fútbol analiza ir en busca de un lateral derecho por la baja hasta agosto de Nicolas Figal", posición que hasta el pasado viernes, Boca no pensaba reforzar pero ahora aparece como necesidad. ¿Qué nombres estarán en carpeta del CdF?