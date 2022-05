El DT de Corinthians explicó por qué decidió no ver el sorteo en vivo y le envió un mensaje a Boca

Se confirmó que Boca jugará frente a Corinthians en octavos de final de la Copa Libertadores y ya hay repercusiones. Vítor Pereira, el director técnico del "Timao", habló en conferencia de prensa tras el sorteo y sorprendió a todos cuando reveló que no lo vio en vivo por una razón muy particular.

"Yo dejé de mirar los sorteos y voy a explicar por qué: hace muchos años, ya no sé ni cuántos, cuando dirigía a Porto, había 32 equipos en el sorteo... ¿Saben cuál nos tocó? ¡Manchester City!", mencionó el DT. Y agregó: "No controlás los sorteos, ¿quién dice que poniendo un equipo más fácil vamos a pasar y quién dice que poniendo uno más difícil no lo vamos a hacer?".

Para el entrenador, no hay por qué preocuparse por el rival de turno, a pesar de su dificultad. "¿Por qué no voy a querer jugar con Boca y sí con otro rival? Es ahora o es otra fase... Tenemos que encarar la realidad, vamos a prepararnos y luchar. Trataremos de pasar esta eliminatoria", sostuvo.

En cuanto a los motivos para confiarse en un resultado positivo, Pereira indicó: "Vamos a jugar en casa con nuestra torcida, que son un motor importante, son el corazón de este club. Si tenemos miedo de jugar contra Boca no seríamos Corinthians". Pero avisó: "Veo muchos partidos de argentinos y se para mucho el juego, van encima del árbitro y confrontan al adversario. Esa es una cosa que tenemos que controlar, no podemos volver a perder el equilibrio emocional otra vez".