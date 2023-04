No se requiere ser un experto para afirmar que el contexto de Boca no es bueno. Es que la racha actual de tres derrotas al hilo que coincide con tres caídas consecutivas en La Bombonera, más el añadido de encontrarse a 16 puntos del líder en la tabla de la Liga Profesional y sumar más derrotas que triunfos en la corriente temporada.

Con Jorge Almirón como nuevo entrenador y con la necesidad de repuntar rápidamente, aparecen varios futbolistas bajo la lupa de los hinchas de Boca en donde se apunta principalmente a los referentes del plantel como Pol Fernández, Frank Fabra, Sebastián Villa y Darío Benedetto entre otros.

Quien también arremetió contra uno de ellos fue el periodista Federico Bulos en ESPN en su sección de la "Perla Blanca y Negra", en donde el jornalista da su veredicto sobre el punto más alto y bajo de cada fecha del fútbol argentino. Allí, para dar la perla negra, el "Negro" fue durísimo con Benedetto.

Con el tono cómico que le da a esta sección, Bulos no tuvo filtro con el Pipa y el mal momento que atraviesa el delantero de Boca. "Usted sabe que me duele, hemos tenido buena relación y sé que es un buen tipo, pero no sé si una fuerza extraña se apoderó de su alma, ¿qué le pasó?", comenzó Bulos y luego siguió: "Algo le pasó, usted soñaba con esta camiseta, la lleva tatuada en la piel, se salvó de la guillotina en 2018 donde le cortaron la cabeza a todos, le dieron una nueva oportunidad y la está desaprovechando".

Y esto no quedó allí, ya que el periodista de ESPN F90 continuó: "Usted jugaba como los dioses, unas condiciones técnicas superiores. ¿Se olvidó de jugar al fútbol? O perdón, como me dijeron por ahí, usted perdió las ganas. ¡Reflexione! SI perdió la gana es muy grave, se puede jugar bien o mal, pero nunca subestimar la situación y menos en la camiseta que representa. La verdad Pipa, usted no ofrece nada hoy, ¡reflexione!". Para cerrar, Bulos cerró afirmando que la Perla Negra era para Benedetto. Sin dudas, una dura crítica del jornalista para el 9 de Boca.