En plena cumbre en Boca por saber qué pasará con Battaglia y ser el máximo apuntado por el flojo rendimiento del equipo, un ex entrenador del Xeneize salió a ponerse en la piel del "León" y criticó al plantel.

Un ex DT de Boca bancó a Battaglia y soltó un palo para el plantel: "Si no se modifica, va a seguir todo igual"

No son días sencillos en Boca. Sebastián Battaglia está en el ojo de la tormenta por los hinchas y por el Consejo del Fútbol por el rendimiento de su equipo, el cual consideran que ya se llegó a un punto de no retorno en relación a la mejora del funcionamiento y son horas decisivas para saber si se quedará o no en el banco de suplentes como entrenador xeneize.

En este marco, ya son varios los integrantes del Mundo Boca que salieron de un lado u otro de la grieta Battaglia si/Battaglia no y en este sentido ratificaron o sentenciaron a quien por ahora sigue al mando del equipo de la Ribera.

Y esta tarde donde se está dando la reunión clave entre el entrenador y el Consejo del Fútbol para saber cómo seguirá el futuro de Boca, un ex DT del club como Abel Alves salió en defensa de Battaglia y cuestionó al plantel actual, responsabilizando incluso a los jugadores del contexto presente del Xeneize.

En diálogo con "¿Cómo te va?", el entrenador que estuvo en Boca durante 2010 donde tuvo una floja campaña se puso en la piel de Battaglia y empatizó con el DT: "Los técnicos nos damos cuenta cuando está un ciclo cumplido, pero también está la esperanza de revertir la situación. Battaglia debe estar con la moral destruida por todo esto, porque había empezado bien, pero con el tiempo los jugadores lo llevaron a lo que pasó con (Miguel Ángel) Russo".

Además, Alves fue contundente hacia los jugadores actuales de Boca, donde afirmó de manera durísima: "Venga quien venga a Boca como DT, si no se modifica el grupo va a seguir todo igual". ¿Tiene razón?