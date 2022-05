La situación de Sebastián Villa es cada día más delicada. Este lunes se ratificó la denuncia al jugador de Boca por "violación e intento de homicidio", luego de un fin de semana donde recibió el silbido de los hinchas de Racing en el duelo de semifinales de la Copa de la Liga Profesional. Los abogados de la denunciante pedirán prisión preventiva.

Sin embargo, para sopresa de muchos (o no), en las últimas horas el colombiano recibió elogios de la persona más importante del Mundo Boca. "Con Villa no tenemos más que palabras de agradecimiento. Nunca se tiró en la camilla, nunca dejó de entrenar. Como profesional me saco el sombrero. Es una maravilla verlo que hace dos no falta a un entrenamiento. Luego lo que pasa fuera de la cancha es otro tema", sentenció Juan Román Riquelme en diálogo con Sebastián Vignolo y el equipo de ESPN F90.

Está claro que el delantero del Xeneiza ha recibido más rechazo que alabanza por la denuncia que recibió días atrás. En esta oportunidad, una durísima crítica llegó desde sus tierras luego de Román afirmara que "Villa es el mejor jugador del fútbol argentino".

Citando un tuit del Diario Olé, el reconocido periodista colombiano Iván Mejía Álvarez apuntó sin filtro al futbolista denunciado. "Buen jugador? Puede ser. Buena persona? Un atropellador de mujeres no es un buen ser humano", sentenció en redes sociales para descalificar como persona a Sebastián Villa. Durísimo.