Mientras el caso por la denuncia contra el colombiano avanza, la cuenta oficial del Xeneize lo saludó por su cumpleaños. No gustó.

La denuncia contra Sebastián Villa sigue avanzando en la justicia y en Boca aún no se tomaron medidas. El protocolo de violencia de género del Xeneize indica que la víctima debe presentar su caso ante el club (algo que aún no sucedió) y es por eso que el jugador entrena y juega con normalidad. Desde adentro, Sebastián Battaglia dijo que están al tanto de su situación, "pero no mucho más que eso". Juan Román Riquelme, por su parte, reconoció su profesionalismo y dijo que "lo que pasa fuera de la cancha es otro tema”.

Los días pasaron y al caso se le sumaron la estremecedora declaración de la denunciante y unos chats del jugador pidiéndole perdón el día después del acontecimiento. Hoy, día en el que el colombiano cumple 26 años, Boca decidió saludarlo por las redes y no gustó.

"¡Feliz cumpleaños, Sebastián!", escribió la cuenta oficial del Xeneize en Twitter, algo que hacen con cada miembro del plantel. Lejos de dejarla pasar, en los comentarios aparecieron varios hinchas repudiando el mensaje y otros considerándolo inoportuno.

"No. Esto no es lo que quiero para mi club", puso una simpatizante del club de la Ribera instantes después del tuit. Otro hincha contestó con un pedido: "Chicos, borren. Que mal momento para hacer esto". En pocos minutos, el saludo se llenó de interacciones.