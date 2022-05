Este verano, el mercado de pases en Boca tuvo muchos protagonistas. Algunos llegaron, como Darío Benedetto y Guillermo "Pol" Fernández, pero otros no. Uno de esos cracks que el consejo de fútbol buscó pero no pudo cerrar ahora está en la mira del Corinthians y eso es una preocupación: ¿de potencial refuerzo a rival en la Copa Libertadores?

Se trata de Ángel Romero, quien hace poco publicó un mensaje que sonó a despedida en Cruz Azul de México. Si bien hace algunos días dijo que la prioridad la tiene "La Máquina Cementera", desde Paraguay y también en Brasil se habla del interés del Timao en sumar al volante como incorporación de lujo para los octavos de final frente al Xeneize.

Hace un tiempo, Juan Román Riquelme contó cómo fueron las negociaciones con Romero. "El 3 de enero, Marcelo Delgado le preguntó a Romero que iba a hacer con su vida y él le comunicó con su hermano que tenía para ir a Turquía y Rusia, que tenía dos clubes para irse a jugar a Europa y hasta el 15 de enero iba a analizar esa posibilidad. Después de ese día, de Boca no se volvió a hablar nunca más", mencionó el vicepresidente.

"Héctor Lara, quien es con el que yo hablé de Cruz Azul por el tema de Pol Fernández, también me preguntó lo mismo y yo le dije que nosotros con él no estábamos hablando. Es un grandísimo jugador, pienso que podría jugar con la camiseta del Boca, pero la realidad es esta", sostuvo Riquelme en ese entonces. Hace unos días, Ángel dio su versión: "En enero hable con la gente de Boca no fue como se dijo, solo me preguntaron mi situacion y no llego una oferta oficial". ¿Se sumará a Corinthians o seguirá en Cruz Azul?