En medio de los rumores de su salida, la fuerte banca de un ex Boca al DT: "Yo muero con Battaglia"

No son días sencillos en el Mundo Boca y para el entrenador Sebastián Battaglia tampoco. Los resultados no son los esperados y el contexto ajeno a lo que se ve en el marcador y en las tablas no acompañan ni suavizan la complejidad del contexto.

Es que Boca marcha cuarto en su zona de la Copa de la Liga y no supo aprovechar los grandes seis puntos obtenidos ante Estudiantes y River, ya que desde ahí no volvió a ganar a nivel local, al empatar ante Arsenal, Vélez y Lanús consecutivamente, equipos que no marchan bien en este campeonato y lograron evitar que el Xeneize sume de tres.

A esto, se le suma que en la Libertadores cayó en el debut ante Deportivo Cali, aunque recuperó frente a Always Ready en La Bombonera. Pero, como si esto fuese poco, las lesiones le pasan factura al equipo y Sebastián Battaglia debe afrontar el armado del equipo como un rompecabezas. Y todo esto, sin contar el caso Salvio y la denuncia de su ex pareja por atropellarla, situación que aún no fue aclarada al 100% pero que repercute claramente en el Club de la Ribera.

Con todo este contexto, la continuidad del entrenador fue puesta en duda. Y como suele pasar en las ocasiones donde un DT en Boca está en el ojo del huracán, son varios los ex jugadores que salen a hablar para un lado o el otro del cuestionamiento. Y en este caso, Luis Abramovich no se quiso quedar afuera.

El defensor que formó parte del Xeneize durante varias temporadas durante la década del '90 salió a bancar al actual entrenador de Boca en diálogo con el programa radial "¿Cómo te va?". Allí, afirmó: "Yo muero con Battaglia, ha demostrado momentos buenos de solidez", aunque luego la bajó una lógica críticia y una ilusión que tiene como hincha del club de la Ribera: "Más allá de eso, no ha logrado sostenerlos, uno tiene la esperanza de que lo logre. En la Libertadores son partidos muy cerrados y se puede llegar a buen puerto". ¿Coincidís con Abramovich?