Este lunes, la denuncia por abuso sexual e intento de homicidio hacia Sebastián Villa quedó ratificada por parte de la denunciante en la fiscalía del partido de Esteban Echeverría y por eso, la causa judicial sigue avanzando y comprometiendo aún más al jugador, quien podría recibir sanciones de parte de Boca e incluso puede tener consecuencias penales de mayor gravedad si se confirma lo denunciado.

Esta cuestión judicial viene estando en tema de conversación desde que salió a la luz el pasado viernes, y con la misma ya trascendida, Boca jugó ante Racing por las semifinales de la Copa de la Liga y tuvo a Villa como protagonista del duelo, algo que generó mucha polémica y repudio en las redes sociales.

Horas más tarde de ratificarse la denuncia que comenzó divulgándose el viernes hacia el colombiano, Juan Román Riquelme rompió el silencio en ESPN, pero evitó tocar el tema de la cuestión judicial de Villa, debido a que decidió hablar únicamente del contexto futbolístico del equipo de la Ribera. Y de hecho, sobre el colombiano volvió a manifestar lo que había afirmado meses atrás: "Villa es el mejor jugador del fútbol argentino", sentenció.

Además, luego fue más allá y habló de lo que es el ex Deportes Tolima como futbolista: "Con Villa no tenemos más que palabras de agradecimiento. Nunca se tiró en la camilla, nunca dejó de entrenar. Como profesional me saco el sombrero. Es una maravilla verlo que hace 2 1/2 años no falta a un entrenamiento".

Para cerrar lo que opina sobre el colombiano, Riquelme dejó en claro el porqué no habló de la denuncia que tiene en su contra desde hace menos de una semana: "Luego lo que pasa fuera de la cancha es otro tema", afirmó. ¿Tuvo que haber hablado Román del tema?