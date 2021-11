Rodolfo Arruabarrena fue el director técnico de Boca entre 2014 y 2016. Su ciclo estuvo marcado por los títulos en el torneo local y la Copa Argentina de 2015, la presencia de Carlos Tevez en el plantel y los dos enfrentamientos ante el River de Gallardo en 2014 y 2015.

¿Es posible que haya un segundo ciclo para el "Vasco" como entrenador del Xeneize? Mientras crecen las especulaciones por el futuro de Sebastián Battaglia al frente del equipo, el exlateral del conjunto azul y oro reveló que tiene conversaciones con Juan Román Riquelme, pero realizó también una importante aclaración.

"La relación con Riquelme es buena. Estuve en contacto para charlar de algunos jugadores y hablamos cada tanto de fútbol", sostuvo Rodolfo en Radio Del Plata. Aunque luego añadió: "Yo trabajo para mejorar, no sé si podría haber una oportunidad o no. No hay ninguna conversación conmigo. No hay nada real. Battaglia está demostrando la personalidad suficiente para llevar a Boca".

"Soy hincha de Boca y siempre tira, pero hay un tema familiar que tendría que resolver", reconoció Arruabarrena, en referencia a que su familia está radicada en España. "Soy más hincha de Boca que el hincha. Viví años buenos, tanto como jugador y entrenador. A mí no me llegó nada. No es difícil poder dirigir a Boca, depende del carácter personalidad y si le vas a dar bola a todo lo extrafutbolístico", concluyó el "Vasco".