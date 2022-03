A pesar de que Boca está transitando una semana de tranquilidad y alegría después de haber conseguido los tres puntos en el Superclásico frente a River, en la Comisión Directiva, como así también en el Consejo de Fútbol, nunca dejan de trabajar. Los jugadores están descansando, después de haber disputado un amistoso ante Almagro, pero los encargados de llevar las riendas del club tienen que resolver diversas cuestiones.

El próximo martes 5 de abril, los dirigidos por Sebastián Battaglia tendrán su primer encuentro correspondiente a la Copa Libertadores. Si bien comenzará en condición de visitante frente a Deportivo Cali, en los pasillos de La Bombonera se comenzó a tramitar lo que será el mercado de pases correspondiente al mes de junio, y Juan Román Riquelme ya habría dialogado con dos figuras de talla mundial.

Debido a que presenció el encuentro en donde la Selección Argentina goleó a Venezuela por 3-0 en la cancha de Boca, el vicepresidente del club de La Ribera se tomó unos instantes para charlar con sus ex compañeros, Lionel Messi (a quien le obsequió una camiseta con su dorsal), Ángel Di María y Leandro Paredes, con quien compartió el plantel del Xeneize.

Riquelme sabe de las situaciones en las que se encuentran los dos futbolistas que comparten el plantel del PSG junto a la Pulga. Por un lado, Di María quedará libre a mitad de año, mientras que Paredes se encuentra en un listado de jugadores prescindibles y, según la información que brindó el periodista partidario Sebastián Infanzón en su cuenta de Twitter, el vice de Boca habría aprovechado el momento para tentarlos.

A pesar de que sería una negociación muy complicada, en el mundo Boca no pierden las esperanzas de que los campeones de América con la Selección Argentina se vistan de azul y amarillo. Y si bien el Fideo ya explicó que "me gustaría poder volver otra vez a Central en algún momento, retirarme en Central, poder volver a jugar un clásico, poder estar en un gran nivel todavía", en algún momento estuvo muy cerca de ponerse la camiseta del Xeneize.

"Me iba a ir a Boca, pero aparece el Benfica y Rosario Central estaba con el problema del quiebre. La abogada que manejaba todo ese tema dijo que, si me iba, tenía que irme al exterior porque iban a entrar euros y era la única manera de poder salvar al club, que estaba muy mal económicamente. Por eso me fui a Europa", confesó Di María en diálogo con TyC Sports. ¿Riquelme podrá cumplir con su ansiado sueño?