River organizó un partido amistoso frente a Vélez como previa del arranque de la temporada oficial y para presentar a sus refuerzos. El duelo se disputó en el Monumental el sábado por la noche y en las redes sociales hubo un largo debate: ¿faltó gente en las tribunas?

La imagen en la previa del inicio del juego mostró varios claros en el Estadio Antonio Vespucio Liberti y los hinchas de Boca aprovecharon esa captura para tirar las clásicas chicanas. Pero Hernán Castillo, periodista y reconocido hincha del Millonario, se metió de lleno con un comentario picante.

"El Monumental al 70% es el 100% de todas las otras canchas (y de varias el 110/120%). Datos. No es opinión", manifestó el conductor en su cuenta de Twitter. La primera respuesta que recibió fue: "7 % la quemaron en 2011, dato no opinión". "No fue feliz el momento. Pero no fue el 70%, el 5% ponele. Igual está mal. Pero asi tenés bien los datos", replicó Hernán.

"No importa la capacidad si no la podes llenar. Datos no opinión", fue otro de los comentarios que recibió el periodista. "Porque la llena muy de vez en cuando, ¿no? Por favor", ironizó Castillo. Una nueva jornada de debate y chicanas en Twitter de la que Castillo no quiso quedarse afuera.