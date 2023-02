Si bien la historia de Boca es laureada desde el siglo XX, la época dorada del Xeneize en el nuevo milenio potenció al club en el plano internacional a niveles nunca vistos. Sus constantes participaciones en la Intercontinental, sumado a triunfos históricos contra Real Madrid y Milan, puso a la institución de La Ribera como una de las más grandes del planeta.

Con el imborrable recuerdo que dejó Boca en las últimas décadas en Europa, el fanatismo por la camiseta azul y oro no conoce de fronteras y el caso de Bernd Schuster es un buen ejemplo de ello. El entrenador alemán, de pasado en Real Madrid tanto como jugador como en la dirección técnica, hizo una confesión que sorprendió a más de uno en Brandsen 805.

"Yo me puedo imaginar dirigiendo a Boca. A mi siempre me gustó soñar con cosas. Me gusta hacerlo. Yo necesito soñar. Conozco gente que no quiere soñar, porque dicen que trae mala suerte, pero no tendría ningún problema en dirigir a Boca", señaló el entrenador alemán sobre la chance de aterrizar en el fútbol argentino para dar órdenes en La Bombonera.

Schuster sabe del prestigio del Xeneize y no lo esconde: "Boca es un grande en el mundo del fútbol. No sé, si sería una posibilidad, pero yo no lo sacó de mi lista de sueños". Con 63 años de edad y actualmente sin club tras dirigir en China, ¿en La Ribera le abrirán las puertas para que cumpla su deseo?