Fue campeón con el Real Madrid y dijo que estuvo cerca de Boca: "Me quedé con las ganas"

A lo largo de su historia, Boca fue a buscar a varias figuras internacionales. En algunos casos, consiguió refuerzos muy importantes. Pero otra veces la operación no se pudo concretar y así es como hay varios cracks que pueden decir que estuvieron cerca de ponerse la camiseta azul y oro. En esta oportunidad, un campeó con el Real Madrid reveló que tuvo todo para llegar al Xeneize. ¿Por qué se cayó el pase?

Iván Zamorano, histórico jugador chileno que pasó por el Sevilla, el Real Madrid y el Inter de Milán y que también jugó en el América de México, además del fútbol de su país, contó cómo fue la historia. "Estuve muy cerca de jugar en Argentina. En donde estuve más cerca fue en Boca. Yo terminaba mi contrato con Inter. No estaba cómodo, quería volver a estar más cerca de Chile y bueno, apareció América de México", reveló.

"Bam Bam" contó que Mauricio Macri, por entonces presidente del Xeneize, lo fue a buscar: "Contrato casi en blanco, Macri me dijo: 'Firmá acá porque mi proyecto parte contigo'. Le respondí que mi palabra ya estaba hecha con el América y mi palabra vale más que cualquier otra cosa". Y reconoció: "Sí, me quedé con las ganas. Un añito ahí en la Argentina me hubiera gustado".

En su charla con TyC Sports, Zamorano contó que es hincha de Independiente y sigue lo que pasa en el club de Avellaneda. "Hay muchísimas cosas que cambiar. A ver si empiezan los cambios pronto para volver a ser el equipo que se merece la gente. Lo seguimos, siempre. ¡Vamos Rojo! Y mi mujer es de Boca, así que también seguimos a Boca", aseguró.