En el año del descenso a la B, fue una de las grandes figuras del plantel de River. De hecho, tuvo trascendencia en la Promoción contra Belgrano de Córdoba por el penal que falló en el segundo partido. A pesar de eso, Mariano Pavone es hincha fanático del Millonario. Y por eso contó que le "costó" su paso por Boca en inferiores.

Sí, el "Tanque" reveló en TNT Sports que jugó en las juveniles del Xeneize. "Voy esos dos años a las infantiles de Sarmiento de Junín, cuando tenía 11. Después me probé en Estudiantes... Solamente era cuarta, quinta y sexta. Yo estaba en novena. Justo estaban probando de Boca en Arrecife, Abel Almada que era la mano derecha de Griffa", relató.

"Anduve bien, me preguntaron si quería ir a probarme... Yo dije bueno si, no estaba muy convencido poque soy muy hincha de River. Y mi abuelo tuvo que pagar como 10 comidas en su restaurante en Sarmiento para que yo me vaya a Boca, y así fue...", explicó Pavone. Así, llegó al club de la Ribera.

¿Cómo terminó la historia? "Quedé en Liga y en AFA. Tenía que seguir en Séptima, no estaba contento porque pasé de titular a suplente. Me llamaron de Estudiantes, me dieron el pase y al otro año me llevé a José Basanta", narró Pavone. Años después cumplió su sueño de llegar a River.