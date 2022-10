Durante el último tiempo, Juan Ramírez fue el foco de las críticas de muchos de los hinchas por su rendimiento futbolístico. De hecho, hace poco Boca anunció la renovación de su contrato y la noticia no fue bien recibida por muchos de los fanáticos. Tras la consagración, el mediocampista dio una explicación al respecto.

En una charla con TNT Sports, el volante comentó en primera instancia que no llegó bien físicamente al tramo final del torneo. "Desde febrero que tengo el tobillo con una lesión, la estoy llevando. También tengo el glúteo, que me jode, pero bueno. Quiero estar los minutos que me toque", sostuvo. Y además habló de una situación personal complicada.

"No fue un buen año para mí. Muchas lesiones, la enfermedad de mí mamá, que me jugó una mala pasada en lo personal. Pero uno piensa que entra a la cancha y se le pasa todo, y no es así", dijo en ESPN. Y agregó: "Ver a tu mamá mal, sin pelo, es algo chocante para mí, para toda mi familia".

"Y nada, me costó muchísimo, pero bueno, ya la operaron, así que ojalá que esté todo bien. Está en casa, no pudo venir porque tiene los puntos, y nada, la verdad es que quiero que se mejore", señaló Juan. "Quiero agradecerle a mi familia, a mi señora, a mi hija, mis hermanos, a mi viejo que siempre está conmigo, con ellos que siempre están", cerró el volante.