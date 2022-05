La lesión de Carlos Izquierdoz y la sanción de Marcos Rojo en Conmebol hicieron que, durante varios meses, Boca tenga que ir alternando en su dupla defensiva. Por este motivo, Sebastián Battaglia le dio mucho rodaje a Carlos Zambrano, quien cumplió con buenos rendimientos y se ganó el lugar como tercer central.

Esta situación no solo benefició al jugador sino también a su selección. Ricardo Gareca, DT de Perú, destacó en conferencia de prensa el nivel del "Kaiser": "El presente es mérito de él. Nosotros podemos creer porque estamos convencidos en ellos, después pueden atravesar diferentes dificultades: discontinuidad, que el técnico no lo ponga, competencia, jugadores importantes en su puesto".

"Lo más importante para la selección es que estén entrenando en condiciones normales, sin lesiones y sin problemas que lo marginen", sostuvo el "Tigre", quien confirmó a Zambrano y a Luis Advíncula como convocados para el repechaje del Mundial de Qatar 2022. Perú irá en busca de una plaza en la Copa del Mundo.

Sobre los jugadores que no tienen ritmo, Gareca mencionó: "Nos gustaría que los pongan, pero estamos al margen, jamás nos atreveríamos a llamar a un DT para preguntar por qué no lo pone o no. Pero si nos interesa el jugador no hay problema, esperamos a que mejore o lo podemos llegar a convocar porque son jugadores muy importantes". Con Zambrano ahora está más tranquilo porque su rodaje en Boca está garantizado.